Treinen rijden weer langs plek fataal ongeluk Voorschoten

De treinen rijden sinds vanochtend weer langs de plek van het fatale ongeluk bij Voorschoten. Sinds dat gebeurde op 4 april reden er geen treinen tussen Leiden en Den Haag.

De afgelopen week heeft spoorwegbeheerder ProRail nieuwe bovenleidingen aangelegd en de rails bij station Voorschoten vervangen. De eerste trein vertrok vanochtend om 05.10 uur.

"We staan hier wel met een dubbel gevoel", zegt Anne-Nynke Blok, gebiedsmanager van ProRail tegen Omroep West. "Het ongeluk was ontzettend tragisch en verdrietig. Maar ik ben vooral onder de indruk van hoe iedereen vervolgens aan het werk is gegaan om het spoor weer gereed te krijgen. Het is dus een beetje bitterzoet."

Hartstikke vol

Reizigers zijn blij dat de treinen weer rijden, zeggen ze tegen de regionale omroep. "De bus zat steeds hartstikke vol. Dat was niet zo'n pretje", zegt een van hen. "Ik was met de bus een uur onderweg, nu doe ik er acht minuten over", zegt een ander.

Bij het ongeluk in de nacht van 3 op 4 april reden een goederentrein en een passagierstrein op een bouwkraan die vanwege werkzaamheden bij het spoor stond. De machinist van de kraan kwam om het leven. Tientallen mensen raakten gewond. Een van hen ligt nog in het ziekenhuis.