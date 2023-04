Omzetdaling bij Taiwanese chipmaker TSMC, kijkt nog altijd naar Europese fabriek

Na een jaar van enorme groei heeft de Taiwanese chipfabrikant TSMC de omzet in het eerste kwartaal van dit jaar licht zien dalen naar omgerekend 15,9 miljard euro. Het bedrijf noemt de zwakkere economische omstandigheden als oorzaak.

De vraag naar chips voor smartphones en servers neemt af, de vraag naar chips voor auto's blijft stabiel.

Het bedrijf heeft binnen de chipindustrie een zeer belangrijke positie en is verantwoordelijk voor een groot deel van de productie van geavanceerde chips. Het is hofleverancier van bedrijven als Apple, die bij TSMC hun zeer rekenkrachtige chips laten produceren.

Het bedrijf verwacht ook dit kwartaal een lagere omzet dan een jaar eerder, zei de financieel topman in een toelichting op de cijfers. Daarnaast heeft TSMC te maken met oplopende energiekosten, die zijn deze maand met 17 procent verhoogd. Tegelijkertijd investeert het concern nog altijd in de bouw van onder meer fabrieken, daar worden dit jaar tientallen miljarden dollars aan besteed.

Gesteggel over voorwaarden

TSMC bouwt niet alleen in Taiwan, maar ook in andere delen van de wereld. Eind vorig jaar maakte het bedrijf bekend 40 miljard dollar te willen steken in de bouw van fabrieken in Arizona. Dat werd gezien als een grote opsteker voor de regering-Biden, die meer chipproductie naar de VS wil halen.

Over de voorwaarden wordt echter nog wel gesteggeld, schreef The Wall Street Journal gisteren. De Taiwanese chipfabrikant is volgens bronnen bang winst te moeten delen met de overheid en daarnaast gedetailleerde informatie te moeten prijsgeven over de bedrijfsvoering, twee dingen waar het bedrijf niet op zit te wachten. Tegelijkertijd hoopt het wel 15 miljard dollar aan steun te krijgen.

Europese fabriek

De Europese Commissie wil heel graag TSMC ook naar Europa halen, met het oog op de Europese Chipswet. Deze week bereikten het Europees Parlement en de Europese Raad hierover een akkoord.

De topman van TSMC, C.C. Wei, zegt dat het bedrijf nog altijd in gesprek is met onder meer klanten om te kijken naar een fabriek die gericht zal zijn op de Europese autoindustrie. Hoever die plannen zijn is niet duidelijk, maar het ligt voor de hand dat TSMC miljarden euro's aan overheidssteun zal willen hebben.