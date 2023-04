Nederland krijgt met Mexico en VS meer concurrentie in strijd om WK-organisatie

Nederland krijgt er concurrentie bij in zijn wens om het WK voetbal voor vrouwen in 2027 binnen te halen. Ook de Verenigde Staten en Mexico hebben zich kandidaat gesteld om het toernooi gezamenlijk te organiseren.

Nederland doet het overigens ook niet alleen, maar bundelt de krachten met België en Duitsland.

Daardoor zijn er nu drie gegadigden, want ook Zuid-Afrika en Brazilië hebben zich samen al aangemeld. En wellicht volgen er nog wat meer, want pas over een maand sluit de inschrijvingstermijn. Pas in mei 2024 wordt op een groot FIFA-congres bekend waar het toernooi wordt gehouden.

Twee WK's in twee jaar

"Het organiseren van het WK 2027 biedt ons een ongelooflijke kans om twee historische jaren in de Concacaf-regio af te sluiten", zegt Cindy Cone, de vrouwelijke voorzitter van de Amerikaanse voetbalbond. Een jaar daarvoor is immers het mannentoernooi al in Mexico, Canada en de VS.