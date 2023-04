Honderden vluchten in Duitsland geannuleerd vanwege staking beveiligers

Het luchtverkeer in Duitsland is verstoord vanwege stakingen op drie luchthavens. Beveiligingspersoneel op de vliegvelden van Hamburg, Düsseldorf en Keulen-Bonn hebben het werk neergelegd vanwege een cao-conflict. Het personeel wil morgen ook staken. Ook in Stuttgart worden morgen alle vliegtuigen aan de grond gehouden vanwege de staking.

Ongeveer 700 vluchten komen te vervallen en bijna 100.000 passagiers worden getroffen. Op Schiphol zijn vluchten van en naar de Duitse luchthavens geannuleerd. Passagiers die een vlucht hebben geboekt voor vandaag of morgen wordt verzocht om voor aankomst op de luchthaven de status van hun vlucht te checken.

Een oplossing voor het conflict lijkt volgens Duitse media nog ver weg. De vakbonden eisen onder meer hogere toeslagen voor nachtdiensten, weekenddiensten en werken op feestdagen. Ook willen ze compensatie voor de prijsstijgingen door inflatie.

In februari staakte het personeel ook, toen op meer vliegvelden. Meer dan 2300 vluchten werden toen geannuleerd.