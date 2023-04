Lach nooit ver weg bij Kökçü, die opbloeit bij grote duels: 'Daar hou ik van'

"We hebben vertrouwen. We kwamen thuis heel erg goed voor de dag tegen een hele sterke tegenstander. Maar wat wij hier hebben proberen te creëren met de supporters gaan zij daar natuurlijk ook doen."

Kökçü verdedigt met Feyenoord in Rome een 1-0 voorsprong. De halve finales van de Europa League lonken en de middenvelder is positief over de kansen van zijn ploeg.

Dat is ook wel begrijpelijk, want hij is dit seizoen vaak uitblinker wanneer Feyenoord een tegenstander van formaat treft.

"Ik hou wel van zulke wedstrijden." De brede glimlach van Orkun Kökçü verraadt dat de Feyenoord-aanvoerder heerlijk in zijn vel zit en erg veel zin heeft in de wedstrijd van vanavond tegen AS Roma in de kwartfinales van de Europa League.

Soms wil hij zichzelf nog wel eens verliezen op het veld met een onnodige kaart tot gevolg, maar dat zal niet zo snel meer gebeuren, denkt hij zelf. "Het kwam er niet altijd even lekker uit de afgelopen jaren. Dat ik angst zou hebben voor zulke wedstrijden is nooit het geval geweest, maar dit jaar komt het er wat beter uit."

De middenvelder is de spil van het Feyenoord van dit seizoen, een rol die hem uitstekend past. "Ik vind belangrijk zijn best wel belangrijk in het voetbal." - NOS

De mentale ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt sinds de komst van trainer Arne Slot heeft van Kökçü een completere speler gemaakt. Hij werd aanvoerder, speelde zich in de basis van het Turkse nationale elftal en gaat elke week voorop in de strijd in Rotterdam. Ook zijn fysieke gesteldheid speelt daarin een belangrijke rol.

Slot zorgt voor fitte selectie

Samen met een paar ploeggenoten traint hij extra in de sportschool bij personal trainer Jordan Kroon en ook Slot heeft hem in fysiek opzicht naar een hoger niveau gestuwd.

"Toen ik in de zomer van 2021 terug kwam van het EK was Slot er net en merkte ik dat de intensiteit veel hoger was geworden. Ik kwam op de training en na twee sprintjes was ik al helemaal kapot. Maar uiteindelijk is zijn aanpak heel goed, dat kon je ook wel zien bij AZ toen hij daar trainer was. Dat team was heel fit en nu zijn wij dat ook."

