Bestand Sudan weer niet nageleefd, vuurgevechten gaan onverminderd door

In Sudan is er vannacht op verschillende plekken geschoten. Daarmee lijkt het bestand in Sudan niet nageleefd. In de hoofdstad Khartoem waren vannacht schoten te horen. Ooggetuigen zeggen dat de gevechten in het begin van de ochtend zijn doorgegaan en horen onder mee luchtafweergeschut. Het eerste staakt-het-vuren gold dinsdag en daar kwam weinig van terecht. Gisteren ging om 18.00 uur Nederlandse tijd opnieuw een bestand in. Maar binnen enkele minuten was er toch weer geweervuur te horen in de hoofdstad Khartoem. Grote vraag is of het vandaag overdag ook rustig blijft. Sinds zaterdag vechten twee generaals een gewelddadige machtsstrijd met elkaar uit; die van het Sudanese leger en van de paramilitaire beweging RSF. Sindsdien kunnen burgers nauwelijks hun huis uit, wat tot lastige situaties leidt. Inwoners vluchten Veel inwoners van onder meer de hoofdstad Khartoem hebben nauwelijks water meer in huis. Maar omdat er zoveel wordt geschoten in de hele stad is het op veel plekken onveilig. Ondertussen hebben duizenden inwoners van Khartoem de stad verlaten, per auto of te voet.

Of het de komende dagen rustiger wordt is de grote vraag. De internationale gemeenschap roept de strijdende partijen op de gevechten te stoppen. De presidenten van de buurlanden hopen te kunnen bemiddelen in het conflict. Ook is de hoop dat de Golfstaten druk kunnen uitoefenen, omdat die goede contacten hebben met beide kampen. Verschillende landen willen hun ambassadepersoneel en andere landgenoten weghalen uit Sudan. Nederland stuurt twee Hercules-transportvliegtuigen naar Jordanië, ter voorbereiding van een mogelijke evacuatie van Nederlanders.