Brief aan OM: Eritreeërs bang om te getuigen over smokkelnetwerken

Onder Eritreeërs in Nederland is onrust ontstaan door pogingen die de vermeende mensensmokkelaar Tewelde G., alias Walid, zou hebben ondernomen om vanuit zijn gevangenis getuigen in Nederland te beïnvloeden.

In een brief gericht aan het Openbaar Ministerie (OM) zegt de Stichting Human Rights for Eritreans dat er "zeker een effect" is van de pogingen en dat die het moeilijker maken voor slachtoffers om te getuigen. "We maken ons zorgen dat ernstige getuigenissen op deze manier niet aan het licht komen", staat in de brief die is ingezien door Nieuwsuur.

Het OM wil Walid vervolgen voor grootschalige mensenhandel en heeft daarvoor met 191 Eritrese slachtoffers gesproken die nu in Nederland wonen. Een deel van hen is ook getuige in de strafzaak. Volgens justitie heeft Walid via de gevangenistelefoon geprobeerd om een aantal van hen te beïnvloeden.

Eindverantwoordelijk

"Wij schrokken er erg van toen we daar afgelopen 6 april in de rechtszaal voor het eerst over hoorden", zegt Muluberhan Temelso, de directeur van de stichting die de brief stuurde. Volgens hem durven hierdoor andere Eritreeërs in Nederland niet naar de politie te stappen.

"Mensen zeggen dat ze bang zijn. Wat we willen, is dat meer mensen zich melden die hebben geleden onder andere smokkelaars dan die nu vastzitten. Wij willen dat ook die mensen worden gearresteerd en dat duidelijk wordt wie er eindverantwoordelijk zijn."

Walid is inmiddels overgeplaatst naar een andere gevangenis, waar hij nu onder intensief toezicht staat. Volgens zijn advocaten speelde bij de overplaatsing ook nog iets anders mee. "Medegedetineerden hebben meegekregen waarvan hij wordt verdacht. Volgens de directeur van de gevangenis waar hij eerst zat, kon daarom zijn veiligheid niet meer worden gegarandeerd", aldus advocaat Simcha Plas.

Het Openbaar Ministerie laat in een reactie weten dat de briefschrijvers persoonlijk antwoord krijgen en noemt het overplaatsen van de verdachte een gevolg van de beïnvloedingenpogingen. "Het OM deelt de zorg die de Eritreeërs in de brief uiten: getuigen moeten in vrijheid en veiligheid kunnen vertellen wat hen is overkomen."

Gericht op Eritreeërs

Walid wordt ervan verdacht tot de leiding te behoren van een internationaal opererend mensensmokkelnetwerk. Het netwerk richtte zich vooral op Eritreeërs. Zij werden tegen betaling van Eritrea, via Libië en uiteindelijk met bootjes naar Europa gesmokkeld.

Onderdeel van de smokkel was afpersing, daarbij werden slachtoffers soms maanden vastgehouden in speciale detentiekampen rondom de Libische stad Bani Walid. Familieleden in onder andere Nederland moesten losgeld betalen om hun familie door te laten reizen.

