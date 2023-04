Dode bij schietincident Houten, politie zoekt dader

In Houten is bij een schietincident een man omgekomen. De schietpartij vond rond 05.30 uur plaats op een parkeerplaats in een woonwijk.

De omgeving is afgezet en de politie doet onderzoek. Een fotograaf ter plaatse meldt dat de politie met een helikopter en speurhonden op zoek is naar de dader.

