Wekdienst 20/04: Weer treinen langs Voorschoten • Koningsspelen van start

Eerst het weer: in de ochtend is er flink wat bewolking en tijdelijk wat regen. Vanmiddag schijnt af en toe de zon en valt er nog een enkele bui, het wordt niet warmer dan 10 tot 12 graden.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Ruim twee weken na het treinongeluk bij Voorschoten wordt het treinverkeer op het traject weer hervat. De afgelopen dagen is spoorbeheerder ProRail bezig geweest met het repareren van het spoor. Daardoor kunnen er nu weer treinen rijden tussen Leiden en Den Haag.

Op de basisscholen beginnen de Koningsspelen weer. Omdat het Suikerfeest en de Koningspelen dit jaar op dezelfde dag vallen, hebben veel scholen besloten om de sportieve dag niet alleen op vrijdag te houden, maar te spreiden over twee dagen.

Ruimtevaartbedrijf SpaceX doet mogelijk een nieuwe poging om zijn Starship-raket, de grootste raket ooit, te lanceren. De raket had eigenlijk maandag voor een testvlucht gelanceerd moeten zijn, maar die werd toen uitgesteld vanwege technische problemen. Als nu alles goed gaat, moet de raket ergens tussen 15.28 uur en 16.30 uur Nederlandse tijd de lucht in gaan.

Feyenoord en AZ kunnen de halve finales bereiken van de Europa League en Conference League. AZ moet thuis tegen Anderlecht (aftrap 18.45 uur) een 2-0-achterstand zien weg te werken. Feyenoord verdedigt vanaf 21.00 uur in de return bij AS Roma een voorsprong van 1-0. Beide wedstrijden zijn te volgen via het liveblog van de NOS.

Wat heb je gemist?

In de Jemenitische hoofdstad Sanaa zijn zeker 78 mensen om het leven gekomen doordat zij werden vertrapt bij het uitdelen van kleine geldbedragen.

In een schoolgebouw in het oude centrum van de stad hadden zich honderden mensen verzameld om wat geld te ontvangen in het kader van de ramadan. Na een explosie ontstond er paniek en werden tientallen mensen vertrapt door de massa.

Volgens de lokale autoriteiten zijn er ook zeker 73 gewonden, 13 van hen verkeren in kritieke toestand.

Ander nieuws uit de nacht:

'OM blundert opnieuw, onthult adresgegevens kroongetuige': Onderzoeksjournalisten van Follow The Money melden dat een recent adres van kroongetuige Nidal S. op een document staat dat door het OM aan een verdachte in een moordzaak is gegeven.

Veiling imposant dinosaurusskelet brengt in Zürich bijna 5 miljoen op: Het ging om een verzameling van zo'n driehonderd botten van verschillende exemplaren van de Tyrannosaurus rex. Ruim de helft van die botten was origineel.

'UWV heeft achterstand sociaal-medische beoordelingen nog niet ingelopen': De beoordelingen zijn nodig om een arbeidsongeschiktheidsuitkering te krijgen. De uitkeringsinstantie kampt nog steeds met een tekort aan keuringsartsen.

En dan nog even dit:

De veiligheidsdiensten in Rome staan op scherp voor de wedstrijd van Feyenoord tegen AS Roma vanavond. Er zijn geen uitsupporters welkom, maar de vrees is dat er alsnog ruim duizend Feyenoorders naar de Italiaanse hoofdstad komen. Aan een vorige confrontatie, in 2015, hebben de Romeinen geen beste herinneringen: