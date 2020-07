Grote schade door brand in centrum Alphen aan den Rijn

In het centrum van Alphen aan den Rijn heeft vannacht een grote brand gewoed. De brand begon in een restaurant en sloeg over naar het rieten dak van het pand ernaast. De daken van beide gebouwen zijn ingestort, meldt de brandweer. De schade is groot, er zijn geen gewonden.

Omliggende panden werden ontruimd en ongeveer vijftien bewoners werden opgevangen in het gemeentehuis, meldt Omroep West. Bij de brand kwam veel rook vrij; mensen in de omgeving kregen het advies ramen en deuren te sluiten. Volgens de brandweer hebben de naastgelegen panden veel water- en rookschade.

De brand werd rond 03.00 uur vannacht gemeld en om 06.30 uur was het vuur onder controle. De brandweer is de komende uren nog bezig met nablussen. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de stabiliteit van de panden.