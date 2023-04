'OM blundert opnieuw, onthult adresgegevens kroongetuige'

Opnieuw heeft het Openbaar Ministerie een fout gemaakt bij de bescherming van een kroongetuige, melden onderzoeksjournalisten van Follow The Money (FTM). In een document van het OM dat aan de verdachte in een moordzaak is gegeven, staat een recent adres van kroongetuige Nidal S. die in de moordzaak met justitie samenwerkt. S. verbleef tot voor kort op het genoemde adres in het buitenland. Peter Schouten, de advocaat van de kroongetuige, spreekt in een reactie aan FTM van een blunder van het OM en noemt de fout "risicovol". Volgens hem doet het er niet toe dat S. niet meer op het gelekte adres verblijft. De gegevens bieden criminelen een startpunt voor het opsporen van de kroongetuige, zegt Schouten.

Kamerdebat over beveiligingsblunders OM De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) publiceerde in maart een uiterst kritisch rapport over fouten bij de getuigenbescherming door het OM en de politie. De OVV concludeerde dat er ernstige fouten zijn gemaakt bij de bescherming en beveiliging van de kroongetuige in het Marengoproces Nabil B. en diens familieleden en raadslieden. B.'s broer Reduan, zijn raadsman Derk Wiersum en zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries werden allemaal vermoord. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het rapport. Minister Yesilgöz bood naar aanleiding van de OVV-bevindingen namens het kabinet excuses aan de nabestaanden aan.