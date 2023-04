Reparatie elektronica moet makkelijker worden met register

Mensen die een elektronisch apparaat willen laten repareren kunnen vanaf vandaag terecht in een landelijk register. In het Nationaal Reparateursregister staan erkende reparatiebedrijven voor consumentelektronica.

Dat moet het makkelijker maken om een bedrijf te vinden dat kapotte spullen kan repareren. Het gaat daarbij om tv's en beeldschermen, en witgoed zoals vaatwassers, koelkasten en wasmachines.

Het is een eerste versie van het register, met ongeveer 80 bedrijven. Dit najaar moet er een uitgebreidere versie zijn met alle erkende reparateurs en daarbij vermeld de vakbekwaamheid van de medewerkers. Ook is dan te zien voor welke fabrikanten bedrijven reparaties mogen uitvoeren.

Het register is een samenwerking van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Techniek Nederland, de organisatie van ondernemers in de installatiebranche en de technische detailhandel. Daarbij zijn ruim 6300 bedrijven aangesloten.

Right to repair

Het register is er gekomen op initiatief van de Europese Unie, die wil dat kapotte spullen minder snel weggegooid worden. Zo is er de Europese Ecodesign-richtlijn met afspraken over de herbruikbaarheid van producten en de mogelijkheid tot repareren.

Vorige maand deed de Europese Commissie het voorstel om het recht op reparatie voor consumenten uit te breiden, het zogeheten right to repair. Zowel binnen als buiten de wettelijke garantietermijn moeten reparaties van goederen daardoor gemakkelijker en goedkoper worden. In de hele Europese Unie wordt jaarlijks 35 miljoen ton aan afgedankte producten bij het afval gezet.

Volgens Techniek Nederland is het laten repareren van spullen makkelijker geworden doordat reserve-onderdelen beter beschikbaar zijn dan vroeger. Voorzitter Doekle Terpstra noemt het Nationaal Reparateursregister "een grote stap" op weg naar een circulaire economie.

"Als elektronische apparatuur wordt gerepareerd en langer meegaat, besparen we veel energie en verbruiken we minder schaarse grondstoffen." Terpstra wijst erop dat het ook kan bijdragen aan het verkleinen van de afvalberg en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.