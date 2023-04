Veiling imposant dinosaurusskelet brengt in Zürich bijna 5 miljoen op

In de Zwitserse stad Zürich heeft de veiling van een dinosaurusskelet bijna 5 miljoen euro (4,8 miljoen frank) opgeleverd. Het ging om een verzameling van zo'n driehonderd botten van verschillende exemplaren van de Tyrannosaurus rex. Ruim de helft van die botten was origineel.

Volgens het Zwitserse veilinghuis was het de eerste keer dat in Europa zo'n skelet onder de hamer ging. Wereldwijd was het de derde keer.

Het skelet is ruim 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Met name de schedel was nog zo goed als volledig intact en daarmee waardevol, aldus het veilinghuis. De meeste dinosaurusskeletten worden zonder schedel aangetroffen.

De restanten werden tussen 2008 en 2013 op drie verschillende archeologische vindplaatsen in de Verenigde Staten opgegraven. Verwacht werd dat de botten tussen de 5 en 8 miljoen frank zou opleveren.

Wie het skelet heeft gekocht, is niet bekendgemaakt, maar volgens het veilinghuis gaat het om een Europese privé-verzamelaar.

De vleesetende dinosaurussoort leefde zeker 65 miljoen jaar geleden op aarde. Een vorig jaar gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek wees uit dat er zeker 2,5 miljard T. rexen hebben geleefd. Twee jaar geleden werd het grootse dinosaurusskelet dat ooit werd gevonden geveild voor bijna 7 miljoen euro. Dat was een skelet van een plantenetende Triceratops.