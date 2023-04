Tientallen mensen vertrapt bij distributie financiële hulp in hoofdstad Jemen

In de Jemenitische hoofdstad Sanaa zijn zeker 78 mensen om het leven gekomen doordat zij werden vertrapt bij het uitdelen van kleine geldbedragen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er ook zeker 73 gewonden, 13 van hen verkeren in kritieke toestand.

In een schoolgebouw in het oude centrum van de stad hadden zich honderden mensen verzameld om wat geld te ontvangen in het kader van de ramadan.

Ooggetuigen zeggen tegen persbureau AP dat Houthi-rebellen, die de stad onder controle hebben, in de lucht schoten om de mensenmassa onder controle te houden. Daarbij zou per ongeluk een elektriciteitskabel zijn geraakt en ontstond een explosie. Daarop zouden mensen in paniek zijn geraakt. De rebellen hebben nabestaanden van de overleden slachtoffers omgerekend zo'n 1800 euro compensatie toegezegd.

De autoriteiten zouden niet van de actie op de hoogte zijn geweest. In verband met de ramp zijn twee organisatoren vastgezet. Het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Houthi's heeft daarnaast een onderzoek ingesteld. Zij hebben sinds 2014 de macht in handen in het noorden van Jemen en hoofdstad Sanaa.

Het land, dat al jaren door een burgeroorlog wordt verscheurd, kampt met een gigantische humanitaire crisis. Miljoenen mensen hebben er nauwelijks iets te eten.

Let op, onderstaande beelden zijn schokkend: