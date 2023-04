Volleybalsters Friso Sneek delen eerste klap uit in finaleserie play-offs

De twee teams stonden dit seizoen al zes keer eerder tegenover elkaar. In vijf duels was het maximale aantal sets nodig voor de beslissing. Drie keer ging de winst naar Utrecht, twee keer werd de vijfsetter gewonnen door Sneek.

Alleen in januari wonnen de Friezinnen in de competitie met ruime cijfers (3-0) van Utrecht, dat anderhalve week geleden nog de bekerfinale tegen Sliedrecht met 3-1 verloor.

Goed gevulde Sneker Sporthal

Utrecht, pas voor het tweede seizoen actief op het hoogste niveau, begon voortvarend in de goed gevulde Sneker Sporthal en kwam door Marly Bak met 1-4 voor. Daarna maakte Rixt van der Wal het verschil voor de tienvoudig kampioen van Nederland. Met een goede opslagserie leidde ze Sneek naar een 16-11 voorsprong, resulterend in de eenvoudige 25-16 setwinst.

De tweede set verliep een stuk spannender. In eerste instantie werkte Utrecht nog een 18-15 achterstand weg, maar fraaie bloks van Britt Schreurs en Anlène van der Meer bezorgden de thuisclub toch met 25-22 de setwinst en een 2-0 voorsprong.

Sneek had de smaak te pakken en stond in de derde set al snel met 5-0 voor. Op vechtlust kwam de ploeg van Ali Moghadassian nog wel terug tot 8-7, waarna de Friese volleybalsters vanaf 16-14 door denderden naar 25-16 in derde set en een 1-0 voorsprong in de best-of-five.