Nieuwe intercity naar werkplaats gebracht om problemen met deuren

De NS heeft de testritten met de nieuwe intercitytrein vanavond stopgezet. De Intercity Nieuwe Generatie (ICNG) is vanmorgen in gebruik genomen. Er zouden ook vanavond proefritten zijn tussen Amsterdam Centraal en Rotterdam Centraal, maar er waren problemen met de deuren.

Een NS-woordvoerder benadrukt dat zoiets onderdeel is van het testtraject. Er waren problemen met een sensor waardoor de machinist niet goed kon zien of de deuren dicht gingen. Daarop werd besloten om de trein naar de werkplaats te brengen. Passagiers moesten een trein later pakken.

In de werkplaats is het euvel verholpen. Morgen rijdt de ICNG weer testritten op hetzelfde traject, zegt de woordvoerder.

'Wesp'

De NS heeft 99 van deze treintoestellen besteld. De 'wesp', zoals de trein ook wel wordt genoemd vanwege zijn kleur en vorm, kan een stuk sneller dan bestaande intercity's. Het is de bedoeling dat de intercity's op de hogesnelheidslijn het komende jaar stapsgewijs worden vervangen door de nieuwe treinen.

In deze video zie je wat passagiers van de nieuwe trein vinden: