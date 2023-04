Inter knikkert Benfica uit Champions League en treft nu stadgenoot Milan

De Champions League krijgt een Italiaanse halve finale, tussen stadgenoten AC Milan en Internazionale. Waar AC Milan dinsdag een ronde verder ging ten koste van Napoli, schakelde Inter woensdagavond Benfica uit. Na de eerdere 2-0 zege in Portugal eindigde de return in Milaan in een 3-3 gelijkspel. Het betekent dat 'de Nerazzurri' voor het eerst sinds het seizoen 2009/10 bij de beste vier van Europa horen. Destijds pakte Inter, met uitblinker Wesley Sneijder en coach José Mourinho, uiteindelijk de cup door het Bayern München van Louis van Gaal te verslaan in de finale. De andere halve finale gaat tussen titelhouder Real Madrid en Manchester City, dat zich woensdag ontdeed van Bayern München. Inter snel in een zetel Waar de overwinning van vorige week voor een fijne uitgangspositie had gezorgd, leek Inter in eigen stadion al snel de knock-out uit te delen. Binnen een kwartier kwam de ploeg, met Oranje-international Denzel Dumfries als basisspeler, op voorsprong. Dat doelpunt kwam op naam van Nicolò Barella. De Italiaanse middenvelder sneed in samenwerking met ploeggenoot Lautaro Martínez door de Portugese defensie en bracht zichzelf in scoringspositie door twee tegenstanders uit te kappen. Vervolgens joeg hij de bal in de verre bovenhoek.

Nicolò Barella (midden) zette Inter al binnen een kwartier op voorsprong - Reuters

Dit seizoen ging het Benfica lange tijd voor de wind. De ploeg van voormalig PSV-coach Roger Schmidt bleef tot de winterstop ongeslagen, eindigde boven Paris Saint-Germain en Juventus in de groepsfase van de Champions League, schakelde Club Brugge uit in de achtste finales en is koploper in Portugal. De laatste weken zit er echter zand in de motor. Naast de thuisnederlaag tegen Inter werd ook in de competitie twee keer verloren. De voorsprong op FC Porto, de nummer twee in Portugal, is daardoor geslonken tot vier punten. Aursnes brengt sprankje hoop In Milaan liet Benfica, ondanks de vroege tegenvaller, desondanks bij vlagen zien waarom het tot voor kort zo soepel draaide. De Portugezen combineerden af en toe aardig, maar slaagden er lange tijd niet in om een opening te vinden.

Fredrik Aursnes kopt Benfica kort voor rust op gelijke hoogte - Reuters

Kort voor rust lukte dat wel. Rafa Silva kreeg de tijd om aan te leggen, zag de ruimte bij Fredrik Aursnes en produceerde een gave voorzet. Met een fraaie kopbal zorgde oud-Feyenoorder Aursnes er vervolgens voor dat het halverwege 1-1 stond. Dat kwam ook omdat een doelpunt van Martínez even daarvoor geen doorgang had gevonden. De Argentijnse aanvaller schoot raak, maar omdat hij zijn directe tegenstander in de rug had geduwd werd de treffer geannuleerd. Inter maakt het af Waar de neutrale toeschouwers zich verheugden op een spannende tweede helft, waarin misschien wel een wonderbaarlijke Portugese wederopstanding mogelijk was, slaagde Benfica er niet meer in om daadwerkelijk een vuist te maken. In plaats daarvan gooide Inter het tweeluik al snel in het slot. Na een vlot lopende aanval tekende Martínez op aangeven van Federico Dimarco van dichtbij voor de 2-1.

Joaquín Correa bracht de stand in de tweede helft op 3-1 - Reuters