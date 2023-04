Oud-staatssecretaris Mona Keijzer bemiddelt in kanaalconflict

Oud-staatssecretaris Mona Keijzer gaat bemiddelen tussen de provincie Overijssel en omwonenden van het kanaal Almelo-De Haandrik. Het kanaal werd tussen 2011 en 2016 uitgebaggerd zodat ook grotere schepen er gebruik van kunnen maken. Al snel na de werkzaamheden kwamen de eerste meldingen van schade aan woningen.

Zo'n 400 huishoudens kampen sinds de werkzaamheden met woningschade. Een aantal huizen raakte onbewoonbaar, veel huizen zijn gestut.

Met applaus ontvangen

Een motie van de BBB om Mona Keijzer in te huren, werd unaniem aangenomen in het provinciehuis. En dat werd met applaus ontvangen op de publieke tribune, waar tientallen gedupeerden zaten, meldt RTV Oost.

De provincie heeft meerdere onderzoeken laten uitvoeren naar de oorzaak van de schade aan de woningen. Uit onderzoek van kennisinstituut Deltares uit 2021 bleek dat er meerdere oorzaken zijn van de verzakkingen. Daarbij speelt ook de veengrond onder de fundering van de huizen een rol. Niettemin erkende de provincie Overijssel dat de werkzaamheden hebben bijgedragen aan de problemen.

De provincie heeft een schaderegeling opgezet, maar een deel van de bewoners voelt zich in de steek gelaten. Ze zijn met de provincie in een patstelling beland over de schadeafwikkeling.

Caroline van der Plas

Het idee om een bemiddelaar aan te stellen komt van BBB-leider Caroline van der Plas. Zij bracht onlangs een bezoek aan het rampgebied en sprak met meerdere gedupeerde bewoners.

Mona Keijzer was van 2017 tot 2021 staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat. Ze werd ontslagen na kritische uitspraken over het toen gevoerde coronabeleid. Sindsdien heeft ze een eigen adviesbureau.