NBA-speler Green trapt tegenstander op de borst: 'recidivist' duel geschorst

Het gebeurde toen Green over de op de grond liggende Sabonis heen wilde stappen, terwijl zijn linker voet vast werd gepakt.

In de eerste ronde van de play-offs werd Green in de tweede wedstrijd van de Warriors tegen de Kings uit het veld gestuurd, omdat hij met zijn rechter voet op de borstkas van Sacramento-speler Domantas Sabonis trapte.

De Warriors, regerend kampioen van de sterkste basketbalcompetitie ter wereld, moeten proberen een 2-0 achterstand in wedstrijden ongedaan.

Basketballer Draymond Green mist in de play-offs van de Amerikaanse NBA de belangrijke derde wedstrijd van Golden State Warriors tegen Sacramento Kings. Hij is voor één duel geschorst na voor de zoveelste keer in opspraak te zijn geraakt.

Woensdag maakte de NBA bekend dat Green de derde wedstrijd - in de nacht van donderdag op vrijdag in San Francisco - moet missen. Het wordt hem zwaar aangerekend dat hij met grote regelmaat bij incidenten is betrokken.

Recidivist

Green, al vier keer kampioen met de Warriors, kreeg in zijn elfjarige carrière al 163 technische fouten, werd zeventien keer uit het veld gestuurd en viermaal geschorst.

Op de vraag of iedere andere speler dan Green lichter zou zijn bestraft, zei NBA-bestuurslid Joe Dumars: "Zou kunnen, maar een dergelijke actie van wie dan ook - stampen met de voet op iemands borst - wordt altijd serieus bekeken. Alles bij elkaar opgeteld hebben we hier te maken met een recidivist en dan is er maar één straf mogelijk: een schorsing."