MIVD: China ook geïnteresseerd in inlichtingen rondom conflict Oekraïne

China staat in het Westen bekend als Ruslands belangrijkste bondgenoot. In tegenstelling tot de meeste westerse landen heeft China de Russische inval in Oekraïne niet veroordeeld. Eerder kwam het land met een twaalfpuntenplan met daarin allerlei voorstellen om het conflict in Oekraïne tot een einde te brengen.

Volgens Swillens wil China zo veel mogelijk informatie vergaren. Hij wil niet zeggen of die informatie ook wordt gedeeld met Rusland. Wel zegt Swillens dat China de grootste speler in de wereld wil worden, op elk gebied.

China probeert actief aan inlichtingen te komen die belangrijk zijn voor het conflict in Oekraïne. "Dat is geen hypothese. Data en inlichtingen hebben een meerwaarde op het gevechtsveld." Dat zegt generaal-majoor Jan Swillens, directeur van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) in Nieuwsuur.

De MIVD presenteerde vandaag het jaarverslag over 2022. Daarin worden de spionage-activieiten van China breed uitgemeten. Volgens de MIVD zijn Nederlandse bedrijven en universiteiten op grote schaal doelwit. En ook voor de aspiraties van China in de ruimte, waarschuwt de MIVD.

Volgens de dienst blijkt uit analyses dat China met behulp van Nederlandse kennis hypermoderne communicatienetwerken in de ruimte wil opzetten, die veel moeilijker of niet te onderscheppen zijn. "Nederland is een aantrekkelijk doelwit door de kennis in ons land. Via nepbedrijven wil China die kennis bemachtigen", zegt Swillens.

Sabotage

De AIVD waarschuwde eerder deze week ook al voor Chinese spionage en de gevaren daarvoor voor de economische veiligheid van Nederland. Het Chinese ministerie van Buitenlandse zaken reageerde gisteren fel op die conclusie en zei dat Nederland moet ophouden met het aanwakkeren van angst tegenover China.

Vandaag werd ook bekend dat er Russische spionageschepen varen op de Noordzee. Het doel: kritieke infrastructuren zoals windmolenparken en communicatiekabels saboteren. Opnieuw is er bewijs voor deze Russische spionage en potentiële sabotage. In een documentaire is te zien dat de vermomde schepen via onderwatercamera's informatie verzamelen die Rusland "zou kunnen gebruiken in geval van een totale oorlog met het Westen".

Strategie

Swillens: "De dreiging is veel dichter bij huis dan je zou verwachten, maar voor ons is het geen verrassing. Het gaat om datakabels, olie- en gasleidingen. Als Rusland die kan saboteren, dan creëer je chaos en ontwricht je een maatschappij. Het is een toolbox voor een mogelijk toekomstig conflict."

De MIVD benadrukt de internationale samenwerking om de dreigingen het hoofd te bieden. "We maken samen met buitenlandse inlichtingendiensten de dreiging zichtbaar. En we hebben een internationaal antwoord nodig, een gezamenlijke strategie en maatregelen om de dreigingen te voorkomen."