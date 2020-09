Na vijf tegengoals krijgt Aké er concurrent bij in Manchester

Met een basisplaats in de eerste twee competitieduels is Oranje-international Nathan Aké hoopvol begonnen bij topclub Manchester City. Hij krijgt er centraal in de verdediging wel een concurrent bij: Rúben Dias.

City neemt de Portugese verdediger voor 68 miljoen euro over van Benfica en de Argentijn Nicolás Otamendi bewandelt dan de omgekeerde weg. Beide spelers moeten nog wel hun handtekening onder de transfer zetten.