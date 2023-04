Fontein afgezet en kroegen bewaakt: Romeinse politie op scherp voor Roma-Feyenoord

Morgenavond om 21.00 uur treffen Feyenoord en AS Roma elkaar in het Romeinse Stadio Olimpico voor de terugwedstrijd in de kwartfinale in de Europa League. De politie in de Italiaanse hoofdstad staat daarvoor nu al op scherp. Rond belangrijke monumenten zijn hekken geplaatst en in bepaalde wijken patrouilleert extra politie in burger.

Na de rellen van 2015, waarbij de eeuwenoude Barcaccia-fontein op Piazza di Spagna werd beschadigd, neemt het Romeinse gemeentebestuur het zekere voor het onzekere. Twee weken geleden werd besloten om alle Nederlanders te weren uit het stadion. Toch wordt verwacht dat enkele honderden tot wel duizend Feyenoord-fans zullen proberen de wedstrijd in Rome te volgen. In Italiaanse media is er al dagenlang veel aandacht voor.