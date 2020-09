Milwaukee Brewers en St. Louis Cardinals als laatste naar play-offs MLB

In de Major League Baseball hebben Milwaukee Brewers en St. Louis Cardinals zich als laatste honkbalploegen geplaatst voor de play-offs.

Beide clubs speelden op de laatste speeldag van de reguliere competitie tegen elkaar. De winnaar van dat duel wist zeker dat het seizoen verlengd werd, de verliezer moest kijken naar de uitslagen van de andere duels.

De Cardinals wonnen met 5-2 en omdat San Francisco Giants en Philadelphia Phillies beiden verloren, kon de champagne ook ontkurkt worden bij de Brewers.

Neutraal terrein

De play-offs beginnen dinsdag. De eerste ronde (best-of-three) zal gespeeld worden in het stadion van de thuisploeg. De rest van de play-offs zal op neutraal terrein plaatsvinden om zo mogelijke coronabesmettingen in te perken.

San Diego en Los Angeles zijn gastheer voor de duels in de American League. De National League zal zijn wedstrijden in Arlington en Houston afwerken. De World Series worden gehouden in het stadion van Texas Rangers in Arlington.