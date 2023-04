Zaalvoetballers met 6-1 zege op Moldavië naar eliteronde van WK-kwalificatie

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

In de eliteronde worden er vijf groepen van vier geformeerd. De vijf groepswinnaars plaatsen zich direct voor het WK. De loting is op 5 juli en de groepsduels moeten voor 20 december zijn gespeeld. De vier beste nummers twee plaatsen zich voor de play-offs voor de laatste WK-tickets. Het WK is volgend jaar van 6 september tot en met 5 oktober.

Moldavië voetbalde in Ciorescu voor eigen publiek met de urgentie van een ploeg die de 5-2 nederlaag uit de heenwedstrijd moest goed maken. Het kreeg voor rust vijf corners tegen maar eentje voor Nederland, maar scoren lukte de thuisploeg niet. Doelman Manuel Kuijk verrichtte met nog zeven minuten te gaan in de eerste helft een knappe redding bij een levensgrote kans van Sergiu Timpu.

Op slag van rust was het Nederland dat als eerste toesloeg. Said Bouzambou mikte van dichtbij op de paal, maar in de rebound knalde aanvoerder Mats Velseboer alsnog de 1-0 langs de Moldavische doelman.

Verweer definitief gebroken

De tweede helft was amper onderweg of Lahcen Bouyouzan zette Nederland op 0-2, op aangeven van Abdesssamad Attahiri. De Moldaviërs kregen daarna wel kansen, maar mikten naast en anders stond Kuijk in de weg. Na de 3-0 van Bouzit was het verweer van het thuisland definitief gebroken en via goals van Bouzambou, weer Bozit en Denzel van Houtum liep het vlot combinerende Oranje weg naar 0-6.

Er moest notabene een Nederlander aan te pas komen om de spreekwoordelijke Moldavische eer te reden. Vlak voor het einde werkte Ferd Pasaribu een voorzet op ongelukkige wijze langs zijn eigen keeper Kuijk.