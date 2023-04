Feyenoord is terug in Rome en ziet 'onwaarschijnlijk veel goede spelers'

Feyenoord kan zich morgen definitief revancheren voor de Conference League-finale van vorig jaar. In mei 2022 verloren de Rotterdammers de eindstrijd met 1-0 van AS Roma. Donderdagavond zijn de Italianen opnieuw de tegenstander, in de kwartfinales van de Europa League. Feyenoord verdedigt een 1-0 voorsprong na de zege in eigen huis vorige week. Trainer Arne Slot denkt dat het morgen niet makkelijk wordt. Volgens hem beschikt Roma door "onuitputtelijke financiële mogelijkheden" over "onwaarschijnlijk veel goede spelers".

AS Roma-Feyenoord bij de NOS AS Roma-Feyenoord, de returnwedstrijd in de kwartfinales van de Europa League, begint donderdagavond om 21.00 uur en is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. Een samenvatting is te zien in het late NOS Journaal vanaf 23.20 uur op NPO 1.

Het deed Slot goed dat zijn team in de eerste wedstrijd knap weerstand bood. Als dit morgen weer lukt - een gelijkspel is voldoende voor plaatsing voor de halve finales - dan kan er gerust gesteld worden dat Feyenoord voor het tweede jaar op rij bezig is aan een zeer bijzondere Europese campagne. Verheerlijken Slot vindt het lastig om het huidige Feyenoord te vergelijken met het team van vorig jaar. "Je hebt de neiging om het team waar je het laatste mee werkt, te verheerlijken. Ik heb vorig jaar vaak genoten en dat doe ik nu weer. En bij AZ had ik met Teun Koopmeiners, Myron Boadu en Calvin Stengs ook veel goede spelers." Ook AS Roma-coach José Mourinho gaf woensdag een persconferentie.

AS Roma-coach José Mourinho blikt vooruit op de return tegen Feyenoord in de kwartfinales van de Europa League. - NOS

Feyenoord speelt donderdagavond in een uitverkocht Stadio Olimpico. Het is de tweede keer dit seizoen dat Feyenoord daar speelt. In september ging de club de bietenbrug op toen er met 4-2 werd verloren van Roma's stadgenoot SS Lazio. Het stadion maakt bij Slot geen speciale gevoelens los. "Ik was vooral benieuwd naar het veld. Dat was toen slecht, maar is nu goed." Aan de kleedkamer heeft Slot nog wel wat herinneringen. "Daar schoot mij wel wat te binnen", doelend op de nederlaag van eerder dit jaar. Wieffer Een van de weinige Feyenoorders die positief terugkijkt op die nederlaag is Mats Wieffer. Hij maakte in Rome zijn debuut voor Feyenoord. Daarna volgde een stormachtige ontwikkeling, met onder meer een uitverkiezing voor Oranje en de winnende goal tegen Roma vorige week. Ook verlengde hij eerder deze week zijn contract bij Feyenoord tot 2027. "Dat is een teken dat het goed gaat."

