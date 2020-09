'Merkel bracht geheim bezoek aan Navalny in ziekenhuis'

De Duitse bondskanselier Merkel heeft de Russische oppositieleider Navalny bezocht toen hij in het Berlijnse Charité-ziekenhuis lag, meldt het Duitse blad Der Spiegel. Dat bezoek was volgens het weekblad geheim.

Navalny werd op 22 augustus opgenomen in het Charité-ziekenhuis in Berlijn, waar hij 32 dagen werd behandeld. Hij werd naar dat ziekenhuis gebracht nadat hij twee dagen eerder op een binnenlandse vlucht in Rusland ernstig ziek werd. Duitse, Franse en Zweedse onderzoekers concludeerden dat de 44-jarige oppositieleider is vergiftigd met het zenuwgif novitsjok. Het Kremlin ontkent betrokkenheid bij de vergiftiging.

Een woordvoerder van de bondskanselier wil tegenover persbureau Reuters niet ingaan op het bericht van Der Spiegel.

Snel herstel

Navalny werd vorige week ontslagen uit het ziekenhuis. Het hoofd van zijn team zei gisteren tegen de Duitse zender RTL dat de oppositieleider sneller dan verwacht herstelt. "Het gaat veel beter met hem, bijna onverwacht beter", zei hij. "Natuurlijk is dat goed nieuws waar we blij van worden."

Volgens het teamhoofd wordt Navalny wel nog altijd behandeld en zwaar bewaakt. "Ik denk niet dat er in Berlijn een nieuwe aanval kan komen, maar de beveiligers hebben een andere mening. Hij wordt zwaar bewaakt."

Het is de bedoeling dat Navalny, zodra hij helemaal hersteld is, terugkeert naar Rusland. "Hij begrijpt de risico's heel goed", zegt zijn medewerker. "Het zal niet eenvoudig zijn en veel dingen zullen veranderen, om de kans op een tweede aanval te verkleinen."