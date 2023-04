Ooggetuigen melden schending bestand Sudan; Nederland bereidt evacuatie voor

In Sudan is om 18.00 uur Nederlandse tijd een staakt-het vuren ingegaan, maar volgens ooggetuigen in de hoofdstad Khartoem wordt er toch gevochten. Afgesproken was dat de wapens 24 uur lang zouden zwijgen. Van een soortgelijke afspraak bleef gisteren weinig over: Binnen enkele minuten was er toen weer geweervuur te horen in de hoofdstad Khartoem.

Het leger ging pal voor het tijdstip waarop het bestand in zou gaan akkoord met de afspraak. De rivaliserende paramilitairen van de Rapid Support Forces (RSF) hadden er al eerder vandaag mee ingestemd. Het bestand is bedoeld om humanitaire hulp mogelijk te maken en burgers de kans te geven een veilig heenkomen te zoeken.

Ooggetuigen meldden aan de BBC dat duizenden inwoners van Khartoem te midden van het oorlogsgeweld de stad vanochtend hebben verlaten, per auto of te voet. Verschillende landen willen hun ambassadepersoneel en andere landgenoten weghalen uit Sudan. Een evacuatiepoging van Duitsland strandde vanmiddag omdat er luchtaanvallen op Khartoem werden uitgevoerd.

Nederland stuurt twee Hercules-transportvliegtuigen naar Jordanië, ter voorbereiding van een mogelijke evacuatie van Nederlanders uit Sudan.

Machtsstrijd

Voor de vijfde dag op rij is er in verschillende delen van het land zwaar gevochten tussen eenheden van het leger en paramilitairen van de RSF. De generaals aan het hoofd van het leger en de RSF vechten een felle machtsstrijd uit; wie daarbij de overhand heeft is onduidelijk.

Volgens de VN-Wereldgezondheidsorganisatie zijn er sinds het uitbreken van de strijd ongeveer 300 doden gevallen en ruim 3000 mensen gewond geraakt. Omdat er veel onduidelijkheid is over de situatie in het land, zouden de werkelijke cijfers veel hoger kunnen uitvallen.

Tsjaad: militairen ontwapend

Tsjaad, dat een lange grens deelt met Sudan, zegt een eenheid van 320 Sudanese militairen op Tsjadisch grondgebied te hebben tegengehouden en ontwapend. Tsjaad sloot zaterdag de grens, nadat in het buurland de strijd was uitgebroken. Toch komen duizenden vluchtelingen uit Sudan de grens over, zegt de Tsjadische minister van Defensie. "We hebben geen andere keuze dan hen te verwelkomen en te beschermen."

Of de Sudanese militairen met de vluchtelingenstroom zijn meegekomen naar Tsjaad of op een andere manier de grens zijn overgestoken, is onduidelijk. De internationale gemeenschap is bezorgd over de strijd in Sudan en het risico dat andere landen in de regio erbij betrokken raken.