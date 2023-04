Examenstress duizenden zaakwaarnemers: 'De FIFA gaat dit niet cadeau doen'

"Het was weer even wennen, terug in de schoolbanken", zei Guido Albers, die de belangen behartigt van onder anderen Steven Berghuis en Kenneth Taylor. En ook zwaargewichten als Winnie Haatrecht (Ryan Babel), Fulco van Kooperen (Steven Bergwijn) en Ali Dursun (Frenkie de Jong) zaten verscholen achter een laptop.

Hoog weggestopt, op de zevende verdieping van het immense complex in Utrecht, had de KNVB een examenzaaltje ingericht. En dat gebeurde tegelijkertijd ook in een heleboel andere landen.

"Als hij het niet haalt, dan haalt niemand het", werd Endt na een leven lang in de voetballerij hoog ingeschat door zijn collega's. "Ach, ik ben hier hoe dan ook wat wijzer van geworden", bekeek de voormalig teammanager van Ajax een hectisch ochtendje in de Jaarbeurs van de positieve kant.

David Endt noemde het in eerste instantie een aanslag, maar bedoelde eigenlijk meer een overval. Duizenden voetbalmakelaars werden woensdag in opdracht van de wereldvoetbalbond FIFA aan een zwaar examen onderworpen, met als inzet de licentie om hun werk te kunnen blijven doen.

Drost speelde zelf achtereenvolgens voor Go Ahead Eagles, sc Heerenveen, Excelsior, De Graafschap, VVV-Venlo, RKC Waalwijk, NAC Breda en nog eens Excelsior en RKC Waalwijk. "Ik ben zelf niet altijd even goed begeleid. En daarom wilde ik dit dus ook gaan doen, om te laten zien hoe het beter kan."

"Persoonlijk ben ik wel voor jaarlijkse educatie, maar dan wel voor iedereen. En dat was nu niet het geval", doelde Albers op collega's die voor 2015 al hun permanente licentie hadden bemachtigd en deze stress niet hoefden te doorstaan. "Verder was het opvallend dat iedereen andere vragen kreeg."

De tijd was immers hun grootste vijand. Een uurtje hadden ze, voor twintig vragen. Multiple choice, soms meerdere antwoorden mogelijk. Ze mochten het studiemateriaal zonder aantekeningen op tafel houden, zeshonderd pagina's dik en ook nog in het Engels. Het werd voor velen bijna een draai aan het roulettewiel.

Drost heeft inmiddels al een paar spelers aan een nieuwe club geholpen, in het ruige oerwoud dat de voetballerij soms is. Maar nu had iedereen voor even hetzelfde belang, constateerde hij met een knipoog. "Die toets halen."

Kaf van het koren scheiden

Het had allemaal ook wel zijn goede kanten, om het kaf van het koren te scheiden. En dat was in een stap hiervoor ook al gedaan. De vereniging van intermediairs, Pro Agent, had onlangs al een proefexamen georganiseerd, waaraan circa vijfhonderd potentiële spelersmakelaars meededen. Die durfden lang niet allemaal meer naar Utrecht te komen.

De verwachting is dat het slagingspercentage laag ligt. Zaakwaarnemer Sandro Calabro besloot niet eens mee te doen, ook al had hij voor die 75 euro inschrijfgeld best een gokje kunnen wagen. Misschien wordt de toets wel nietig verklaard, als de aangespannen rechtszaak tegen deze gang van zaken wordt gewonnen. Dat wordt 10 mei bekend.

Over uiterlijk twee weken is de examenuitslag. Rijkelijk laat, is de algemene indruk, om twintig in de computer ingevoerde meerkeuze-antwoorden te beoordelen.