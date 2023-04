Arrestaties na schietpartij op Amerikaans sweet sixteen-feest

De Amerikaanse politie heeft twee jongeren opgepakt als verdachten van de schietpartij van afgelopen weekend op een sweet sixteen-feest in Alabama. Daarbij vielen vier doden. De slachtoffers waren 17 tot 23 jaar. Er raakten meer dan dertig mensen gewond. Vier van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De schietpartij was in een dansschool in Dadeville, een plaatsje met 3200 inwoners in de zuidelijke staat Alabama, waar een meisje haar zestiende verjaardag vierde. Over het motief is nog niets bekend. Eerder werd wel gemeld dat het schieten begon kort nadat de moeder van de jarige het feest had stilgelegd en een oproep had gedaan aan mensen met wapens om te vertrekken.

De verdachten zijn 16 en 17 jaar oud en zijn afkomstig uit een plaats op enkele tientallen kilometers van Dadeville. Ze zijn allebei aangeklaagd voor vier moorden. Justitie meldt dat ze zullen worden berecht als volwassenen.

Na de schietpartij haalde de Amerikaanse president Biden in een verklaring uit naar wapenbelangenorganisatie NRA en Republikeinse politici die de wapenlobby steunen. "Hoe heeft het in dit land zo ver kunnen komen dat kinderen niet meer naar een verjaardagsfeestje kunnen gaan zonder bang te zijn? Dat ouders zich zorgen maken elke keer dat hun kinderen de deur uitgaan naar school, de bioscoop of het park? Dit is stuitend en onacceptabel."