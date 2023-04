Zweefvliegtuig neergestort in Lemelerveld, piloot maakt het goed

In het Overijsselse Lemelerveld is vanmiddag een zweefvliegtuig neergestort. De enige inzittende is gewond overgebracht naar het ziekenhuis, meldt de politie. Voorzitter Ronald de Boer van Aero Club Salland zegt bij RTV Oost dat de piloot zo goed als ongedeerd naar huis mocht. "De man heeft mij gebeld en gezegd dat alle onderzoeken positief zijn afgerond en dat hij naar huis kan." Het vliegtuig belandde rond 13.00 uur op z'n kop in het gras aan het einde van de startbaan. Vermoedelijk is er bij het opstijgen iets misgegaan. Hulpdiensten uit de omgeving rukten massaal uit:

