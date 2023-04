In het Overijsselse Lemelerveld is een zweefvliegtuig neergestort. De enige inzittende is gewond overgebracht naar het ziekenhuis, meldt de politie.

Het vliegtuig belandde rond 13.00 uur op z'n kop in het gras aan het einde van de startbaan, schrijft RTV Oost. Vermoedelijk is er bij het opstijgen iets misgegaan.

Hulpdiensten uit de omgeving zijn massaal uitgerukt: