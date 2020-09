Wekdienst 28/9: Zaak Nicky Verstappen begint • Oordeel over coronaboetes

Goedemorgen! De inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Jos B., de verdachte van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen, begint. En voor het eerst oordeelt de rechter over coronaboetes: zijn die terecht uitgeschreven of niet?

In het oosten en zuidoosten blijft het druilerig, vooral in het noorden schijnt ook af en toe de zon. Daar wordt het 19 graden tegen slechts 14 in het zuidoosten. Dinsdag en woensdag valt er slechts een enkele bui, vanaf donderdag wordt het meer en meer herfst.