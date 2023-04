Paus schenkt splinters van ware kruis voor kroningsceremonie Charles

Paus Franciscus heeft twee splinters van het zogenoemde ware kruis geschonken voor een religieus attribuut dat wordt gebruikt bij de kroning van de Britse koning Charles. Voor gelovigen gaat het om het kruis waaraan Christus is gestorven. De fragmenten worden verwerkt in een processiekruis dat wordt gedragen bij de plechtigheid op 6 mei in Westminster Abbey in Londen.

Charles schonk het nieuwe processiekruis, gemaakt van hergebruikt zilver, hout en leisteen uit Wales, drie jaar geleden aan de Anglicaanse Kerk van Wales ter gelegenheid van een jubileum. Als koning van het Verenigd Koninkrijk is Charles ook hoofd van de Anglicaanse Kerk.

Charles heeft nauwe banden met Wales. Tot hij in september koning werd, droeg hij de titel Prins van Wales. Die titel is overgegaan op zijn oudste zoon en troonopvolger William.

Na de kroning zal het kruis afwisselend in anglicaanse en rooms-katholieke kerken in Wales te zien zijn.