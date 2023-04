Geef je op voor NOS Bij Jou: een publieksavond in Zwolle

Hoe komen onze journalisten op het Binnenhof aan hun nieuws? Hoe doe je op radio, televisie en voor online verslag van een demonstratie? Of van een oorlog? Hoe leg je ingewikkeld nieuws uit aan kinderen?

Op 16 mei houdt NOS Nieuws een publieksbijeenkomst waarin deze - en andere - veelgestelde vragen aan de orde komen.

Marleen de Rooy, Lucas van de Meerendonk, Kysia Hekster, Emil van Oers, Xander van der Wulp en andere NOS-journalisten zijn op 16 mei van 19.30 tot 22.00 uur in Zwolle om met jou te praten over hun werk. En om al jullie vragen te beantwoorden over de journalistiek van NOS Nieuws.

Winfried Baijens leidt deze avond en ontvangt jou graag. Inschrijven is gratis en kan via deze link.