Waterpolosters winnen in Athene met speels gemak van Italië

Tot 2-2 in de eerste periode ging de strijd gelijk op. Bente Rogge maakte met twee rake afstandsschoten het eerste verschil, waardoor Nederland na acht minuten met 4-2 leidde. De ploeg van Griekse bondscoach Evangelos Doudesis denderde in de tweede periode via treffers van Sabrina van der Sloot, Simone van der Kraats en Brigitte Sleekink door naar 7-2 en keek daarna niet meer om.

Halverwege was het verschil nog steeds vijf treffers (9-4) en ook daarna bleef Nederland domineren. Met een rake strafworp bracht Lieke Rogge in de vierde periode de stand op 16-9, de grootste voorsprong in de wedstrijd. In de slotfase liet Oranje de teugels wat vieren, waardoor Italië met drie late doelpunten het leed iets kon verzachten.

Efficiënt

Nederland leverde met 16 treffers op 24 pogingen aanvallend een zeer efficiënte wedstrijd af. De in Spanje spelende Van de Kraats en Lieke Rogge (ZV De Zaan) waren ieder goed voor vier doelpunten.

De Nederlandse vrouwenploeg is de World Aquatics World Cup goed begonnen. Eerder deze maand won het bij de eerste ronde alle drie de wedstrijden tegen Australië, Griekenland en Hongarije, waardoor het al verzekerd is van een ticket voor de Super Finale.

In Athene spelen de Nederlandse vrouwen donderdag nog tegen Hongarije (15.00 uur) en vrijdag nog tegen regerend Olympisch kampioen Verenigde Staten. Die twee landen pakten respectievelijk zilver en brons bij het WK vorig jaar.