Pogacar ook de beste in Waalse Pijl na krachtsexplosie op 'Muur van Hoei'

Pogacar mikt nu ook op de winst in Luik-Bastenaken-Luik zondag. Bij de mannen wonnen alleen de Italiaan Davide Rebellin (2004) en de Belg Philip Gilbert (2011) in hetzelfde jaar deze drie zogenoemde Ardenner klassiekers.

Tadej Pogacar heeft de 87ste editie van de Waalse Pijl gewonnen. De oppermachtige Sloveen, die afgelopen zondag ook al de Amstel Gold Race op zijn naam schreef , had op de 'Muur van Hoei' één krachtsexplosie nodig om de Belgische semi-klassieker te winnen.

Bauke Mollema is zeer te spreken over de prestaties van ploeggenoten Skjelmose en Ciccone in de Waalse Pijl. - NOS