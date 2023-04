Tot 14 procent loonsverhoging voor ING-medewerkers, staking van de baan

Medewerkers van ING hebben ingestemd met een nieuwe cao. Volgens vakbond FNV zijn hun leden onder andere akkoord gegaan met een loonsverhoging van 14 procent voor de laagste salarisschalen en een verhoging van 4 procent voor de hoogste. Ook krijgen de medewerkers in juli eenmalig een bedrag van 2000 euro.

Eind vorige maand organiseerden medewerkers van de bank nog de eerste 24-uursstaking ooit. Ze waren ontevreden vanwege het uitblijven van een loonsverhoging die de inflatie van 14,3 procent zou compenseren. Daarnaast wilden ze de arbeidsrelatie verbeteren. Er was vooral onvrede over een winst van 3,7 miljard over het jaar 2022 die niet aan de medewerkers, maar aan de aandeelhouders werd besteed.

De stakingen die de FNV voor de komende week gepland had, gaan door het akkoord nu niet door. Dat betekent niet dat de vakbond ook tevreden is met de nieuwe overeenkomst: "Er is nog veel werk aan de winkel bij ING", zegt FNV-bestuurder Duygu Akçay. "Met name wat betreft de werkdruk en de verstoorde arbeidsrelatie. Ook al is er een nieuwe cao, de ING zal zich hard moeten bewijzen".

Cao-lonen in de lift

Begin deze maand bleek uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de cao-lonen voor het eerst in anderhalf jaar weer harder stijgen dan de prijzen. Afgelopen maart stegen de lonen gemiddeld met 5,2 procent, de hoogste stijging in veertig jaar.

Vóór de stijging van vorige maand leden de lonen sterk onder de hoge inflatie. Op het hoogtepunt van de inflatie was het verschil tussen inflatie en loonstijging 8 procent. Daardoor ging de koopkracht van veel mensen flink achteruit.