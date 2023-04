Zorgen over plan duurdere benzineauto: 'Elektrische auto voor velen onbetaalbaar'

Het nieuws dat het kabinet overweegt om benzine en diesel te mengen met duurdere biobrandstof en de aanschafbelasting op benzine- en dieselauto's te verhogen roept veel reacties op. Benzine en diesel worden mogelijk zo'n 5 tot 10 cent per liter duurder. En de aanschafbelasting (bpm) wordt mogelijk verdubbeld.

Minister Jetten voor Klimaat en Energie (D66) wil hiermee bereiken dat er minder 'fossiele' kilometers gereden worden en dat meer mensen een (tweedehands) elektrische auto aanschaffen. Bij de NOS kwamen veel bezorgde reacties binnen naar aanleiding van dit nieuws.

Politiek verslaggever Marleen de Rooy: "Verschillende mailschrijvers zeggen dat veel Nederlanders zich helemaal geen elektrische auto kunnen veroorloven omdat die auto's te duur zijn. En dat zij 'nu ook nog eens extra gestraft worden met dure benzine'. Het vergroot de 'vervoersarmoede'. 'Ik heb het idee dat deze regering er alleen is voor de rijkere mensen in dit land', schreef een ander."

'Hij mag ff bij ons komen wonen'

Een ander bezwaar is dat mensen buiten de Randstad vaak zijn aangewezen op hun auto omdat er onvoldoende openbaar vervoer is. "Hij mag ff bij ons komen wonen. Op de boerderij 5 km van het dorp." Zij hebben geen echte keuze, zeggen zij. Dat geldt ook voor mensen met gezondheidsproblemen of een beperking, die op hun auto zijn aangewezen.

Er zijn ook positievere reacties, van mensen die het op zich eens zijn met het streven van het kabinet om de klimaatdoelen te halen. Maar dan moet wel het openbaar vervoer beter en goedkoper worden, vinden ze. En elektrisch rijden zou voor iedereen betaalbaar moeten worden.

Ook deskundigen en specialisten reageren op de plannen. Volgens Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanzehogeschool Groningen, wijzen cijfers uit dat hogere benzineprijzen er niet toe leiden dat mensen minder de auto pakken: