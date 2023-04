Inboedel van failliet Lightyear onder hamer, 'Wat de gek ervoor geeft'

Kijkers in het veilinghuis bij prototypen van de eerste Lightyear-auto's.

Alle schulden aflossen met de inboedel, dat lijkt een brug te ver. Het is lastig in te schatten wat de Lightyear-spullen nog waard zijn. "Wie het weet mag het zeggen", reageert veilinghuisdirecteur Arno Hendrikse bij de prototypes van het eerste Lightyear-model. "Het is wat de markt ervoor betaalt. Maar wat hier staat, is redelijk uniek."

Alles wat verkocht kan worden, staat daarom te koop bij veilinghuis Troostwijck Auctions. Van bureaus, stoelen, computerapparatuur, brandblussers en pakken wc-papier tot batterijen en auto-onderdelen. Koopjesjagers kunnen voor de weg goedgekeurde zonnecelauto's op de kop tikken, tot zelfs een volledig in de kreukels gereden testauto .

Van doorsnee nieuwsgierigen tot grote fans en gretige concurrenten: ze kunnen allemaal vanaf vandaag bij een veilinghuis nabij Helmond de inboedel bekijken van het failliete bedrijf Lightyear. De producent van zonnecelauto's ging in februari bankroet. De divisie die aan het model Lightyear 2 werkt kon begin deze maand een doorstart maken.

Van die crediteuren is het UWV dus de eerste in de rij. "Met 622 man personeel moet er nog substantieel geld komen om de andere schuldeisers, zoals de Belastingdienst, iets terug te kunnen betalen", aldus Van Oeijen.

'Vakidioten'

Welke mensen op de veiling afkomen durft veilinghuisbaas Hendrikse niet op voorhand te zeggen. "Verzamelaars. Een museum misschien. Of hobbyisten die er iets mee willen. Pas op de sluitingsdag kun je echt wat zeggen over het publiek." Hendrikse spreekt van geïnteresseerden uit veertig landen, met 269 bieders. "Maar dat zegt nog niets. Dit is het begin van het uiteindelijke totaal."

De onderdelen zijn volgens Hendrikse nog gewoon te gebruiken. "Voor andere auto's of machines. Maar een deel is echt specifiek voor deze auto's. Een aantal kan ook gewoon de weg op. Die zijn goedgekeurd en al." Maar wat als er een probleem mee is? "Ja, voor onderhoud moet je bij Lightyear zijn."

Op de eerste dag lijken vooral nieuwsgieringen bij het veilinghuis een kijkje te nemen. "Vakidioten met interesse", stellen bezoekers zich voor. Andere kijkers zijn vooral nieuwsgierig. "Heel erg dat dit nodig is", treurt een ander. Maar een bod uitbrengen op een auto? "Daar heb ik het geld niet voor."