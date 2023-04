Taghi doet aangifte tegen OM, justitie ontkent moord- en ontvoeringsplannen

Ridouan Taghi heeft aangifte gedaan tegen het Openbaar Ministerie (OM) vanwege de vermeende poging van de Staat om hem uit te schakelen. Een oud-militair van het Korps Commandotroepen zou door geheime diensten zijn gevraagd Taghi in het geheim uit Dubai te halen of zelfs te doden.

Dat kwam begin deze maand naar voren tijdens een zitting bij de militaire kamer in de rechtbank van Arnhem. De advocaat van militair Sil A., die wordt verdacht van drugssmokkel, zei toen dat A. in 2019 het verzoek kreeg Taghi weg te halen uit Dubai of te 'neutraliseren'. Uiteindelijk werd de topcrimineel eind dat jaar opgepakt in Dubai.

Volgens het OM is er nooit sprake geweest van het ontvoeren of vermoorden van Taghi. De officier van justitie zei vandaag in de rechtbank dat "op geen enkel moment is overwogen om Taghi te ontvoeren, uitschakelen of zelfs vermoorden."

Taghi's advocaat Inez Weski is daar niet van overtuigd en zegt dat vorige week aangifte is gedaan. Deze week heeft in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam de verdediging van Taghi het laatste woord in het Marengo-proces. Weski vreest voor de veiligheid van haar cliënt: "We weten niet of de moordplannen nu nog bestaan."

Advocaat moet gehoord worden

Weski wil dat de advocaat van A., Michael Ruperti, vandaag nog wordt gehoord als getuige. Hij is vandaag aanwezig in Amsterdam, maar het is nog niet duidelijk of de rechtbank met dat verzoek akkoord gaat. Weski wil daarnaast dat in het proces tegen haar cliënt ook Sil A. en de onbekende officier van justitie die de opdracht zou hebben gegeven, worden gehoord.

Tegen Taghi is een levenslange gevangenisstraf geëist, omdat hij in de ogen van het OM de opdrachtgever is geweest bij meerdere moorden en moordpogingen. In het Marengo-proces is in totaal tegen zes verdachten levenslang geëist.

Taghi wordt ook in verband gebracht met de moorden op de broer van kroongetuige Nabil B., diens advocaat Derk Wiersum en diens vertrouwenspersoon Peter R. de Vries. Die moorden maken officieel geen deel uit van het Marengo-proces. De uitspraak is op 20 oktober.