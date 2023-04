Evacuatie Duitsers uit Sudan mislukt, nog geen evacuatieplannen Nederlanders

Door het aanhoudende geweld in Sudan is het Duitse militairen niet gelukt om ongeveer 150 mensen met een Duits paspoort te evacueren. Dat meldt Der Spiegel. Het evacueren van Nederlanders is volgens Buitenlandse Zaken nog niet aan de orde.

Volgens het blad heeft de Duitse luchtmacht drie transportvliegtuigen naar Sudan gestuurd om de mensen op te halen. De missie werd voortijdig afgebroken na berichten over luchtaanvallen in Khartoem.

Een crisisteam moet volgens Der Spiegel nu beslissen of er "een robuuste reddingsmissie" moet worden opgestart. Het ministerie van Defensie zou plannen hebben om parachutisten in te zetten als ondersteuning bij een eventuele militaire evacuatiemissie. Voor zo'n veel gevaarlijkere missie is een mandaat van de Bondsdag nodig.

Een woordvoerder van het Duitse ministerie van Defensie kon de berichtgeving niet bevestigen, maar zei wel dat "alle opties worden besproken en beoordeeld".

Geen evacuatie Nederlanders

Van een evacuatieplan voor mensen met een Nederlands paspoort is volgens een woordvoerder van Buitenlandse Zaken op dit moment geen sprake. "De veiligheidssituatie biedt daar nu geen mogelijkheid voor", zegt hij. Buitenlandse Zaken staat in contact met ongeveer vijftig Nederlanders, maar gaat ervan uit dat er meer Nederlanders in het Oost-Afrikaanse land zijn.

Hoewel de situatie voor hen op dit moment moeilijk is, maken ze het naar omstandigheden goed, zegt de woordvoerder. Het ministerie heeft "goed contact met buitenlandse partners" en zegt zich voor te bereiden op "alle mogelijke scenario's". Welke dat zijn, wilde de woordvoerder niet zeggen.

Wapenstilstand schenden

Voor de vijfde dag op rij klinken er explosies en zwaar geweervuur in Khartoem, het aangrenzende Omdurman en andere grote steden. Het geweld houdt aan ondanks een door de VS bemiddeld staakt-het-vuren tussen het leger en de paramilitaire tak RSF. Partijen gingen akkoord met een staakt-het-vuren van 24 uur dat gisteren met zonsondergang zou ingaan. Beide kampen beschuldigen elkaar van het schenden van de wapenstilstand.

"Na hier en daar wat geweerschoten afgelopen nacht zijn de gevechten vanochtend heviger geworden", zegt een advocaat die in de buurt van een militaire basis woont tegen het internationale persbureau AP. "Huizen schudden door bombardementen en explosies." Gewapende mannen zouden aan het plunderen zijn geslagen in winkels en woningen.

Belgische EU-functionaris gewond

De gevechten in Khartoem vinden vooral plaats rondom de luchthaven, het ministerie van Defensie en het gebouw van de staatstelevisie. Bijna 300 mensen zijn omgekomen, zegt de Wereldgezondheidsdienst WHO op basis van cijfers van de Sudanese gezondheidsorganisatie. Minstens 3000 mensen zouden gewond zijn geraakt.

Het is niet duidelijk wat de verhouding tussen burgers en militairen is onder de slachtoffers, maar een artsenorganisatie sprak gisteren van zeker 174 omgekomen burgers en honderden gewonden.

Onder de gewonden is het Belgische hoofd van een humanitaire EU-missie in Khartoem, schrijft The New York Times. Wim Fransen zou zijn neergeschoten in de hoofdstad. Een woordvoerder van de Europese Commissie bevestigt dat een EU-functionaris gewond is geraakt, maar noemt geen naam.

Fransen zou zondagavond vermist zijn geraakt toen het geweld in Khartoem toenam. Hij werd gisteren gevonden door zijn collega's van de EU-missie. Volgens de krant is hij ernstig gewond, maar verkeert hij niet in levensgevaar.

Khartoem is ondertussen veranderd in een spookstad, zegt een arts tegen AP. De meerderheid van de inwoners blijft binnen. Ooggetuigen zeggen tegen het persbureau dat ze honderden mensen zien vluchten. Sommigen te voet, anderen opeengepakt in voertuigen.