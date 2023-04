Vanavond op tv: Stikstofdebat • Russische spionageschepen op de Noordzee

Niet halveren maar innoveren

In Den Haag is opnieuw een debat over de stikstofcrisis. De Tweede Kamer praat dit keer niet over de stikstofdoelen, maar over het geld dat daarvoor nodig is. Het kabinet wil er 24 miljard aan uitgeven, maar de Kamer is verdeeld over hoe dat gebeurt, en hoe snel. Politiek duider Arjan Noorlander praat ons bij.

Het kabinet wil dat een deel van de oplossing van het stikstofprobleem komt van landbouwinnovaties. Maar de resultaten van die innovaties blijken vaak nog erg onzeker. Zijn er oplossingen die meer zekerheid bieden?