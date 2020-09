Zelfs bij grote werkloosheid veel werk voor technici en verpleegkundigen

Een technicus zet in een werkplaats in Eindhoven een machine in elkaar - Dolph Cantrijn | Hollandse Hoogte

Ondanks de toegenomen werkloosheid als gevolg van de coronacrisis, zijn er nog altijd beroepen waar makkelijk werk in te krijgen is. Machinemonteurs, gespecialiseerde verpleegkundigen en mbo-verpleegkundigen hebben nu de grootste baankans. En dat terwijl het UWV in de vijf jaar dat ze het meten niet eerder zo'n grote afname zag in het aantal openstaande vacatures per werkzoekende. Dat blijkt uit een analyse van de UWV Spanningsindicator Arbeidsmarkt door de NOS. Die cijfers laten de verhouding tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zien: voor welke beroepen is er een schreeuwend tekort? Want de vraag naar personeel mag dan door de coronacrisis zijn afgenomen, voor de meest gewilde beroepsgroepen blijft de roep om personeel groot. In onderstaande tabel zie je de top tien van zogenoemde 'krapteberoepen' - klik hier voor de volledige lijst.

Tabel top 10 beroepsgroepen met grote baankans 2e kwartaal 2020 - NOS

Ondanks de coronacrisis zijn de tekorten op de arbeidsmarkt niet wezenlijk veranderd. Zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht dat de beroepen waarvoor er vóór de coronacrisis krapte werd voorspeld, nu nog steeds de beroepen met de meeste vacatures zijn. "Dat is verrassend in zoverre dat je overal doemscenarios hoorde", zegt hoogleraar Didier Fouarge, die het onderzoeksprogramma leidt. "We zouden finaal het ravijn ingaan. En misschien gebeurt dat nog, maar dan in elk geval op een gestructureerde wijze." Ook het UWV verwacht dat de werkloosheid verder zal toenemen, terwijl de top van 'krapteberoepen' onveranderd blijft. "Het gaat om beroepen die al heel lang krap zijn, en waar een specifieke opleiding voor nodig is", legt UWV-arbeidsmarktadviseur Nicole van der Goorbergh uit. "Daar zit weinig verschuiving in." Volgens Fouarge hebben de beroepen met een grote baankans kenmerken die structureel goed in de markt liggen: "Het gaat om beroepen waarvoor je analytisch moet denken en sociale en communicatieve vaardigheden moet hebben." Roep om technici blijft Zo voeren de machinemonteurs de lijst van beroepsgroepen met een grote baankans al ruim anderhalf jaar aan. "Wij vertegenwoordigen tientallen bouwbedrijven en hebben zelf alleen al dertig openstaande vacatures", zegt Sander Gerdes van Infravak. "Ik denk dat jongeren steeds vaker een opleiding kiezen omdat het leuk lijkt. Maar je moet, denk ik, ook kijken naar arbeidsmarktperspectief."

Eerder dit jaar sloeg de Sociaal Economische Raad (SER) alarm dat als er niets gebeurt "we heel veel mensen tekort gaan komen" in de zorg. Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet onder meer het plan om de komende jaren tientallen miljoenen te investeren om werken in de zorg aantrekkelijker te maken. Maar hoeveel zin heeft meer geld, als het werkelijke probleem een tekort aan mensen is? "Met meer geld los je het mens-probleem niet direct op", zegt Fouarge. "Maar meer geld kan andere symptomen van een tekort aan personeel oplossen: je kunt proberen het werk aantrekkelijker te maken door een betere compensatie of door de werkdruk te verlagen. Je kunt geen blik verpleegkundigen opentrekken, die moet je eerst opleiden. Maar je zou de werkdruk kunnen proberen te verlagen door iets te doen aan de administratieve taken die mensen naast hun zorgtaken moeten doen." Bekijk op de kaart per beroepsgroep hoe het zit in jouw regio:

In de coronacrisis nam de vraag naar personeel over de hele breedte af. In de afgelopen vijf jaar zagen arbeidsmarkt-deskundigen bij het UWV niet eerder zo'n grote afname. Toch was de vraag naar personeel in 2016 nog minder. "In heel 2016 was de spanning op de arbeidsmarkt nog lager dan in het afgelopen kwartaal", licht Van der Goorbergh toe. "Het verschil met toen is dat na het eerste kwartaal van 2016 de vraag naar personeel weer toenam. Nu zit de arbeidsmarkt in de situatie waarin de vraag afneemt."