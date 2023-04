Verdachte moord Bas van Wijk in hoger beroepszaak: 'Ik wilde indruk maken'

De 23-jarige man die ervan wordt verdacht dat hij op een druk stadsstrand in het Amsterdamse Bos Bas van Wijk (24) heeft doodgeschoten, zegt dat hij met zijn pistool indruk wilde maken op de vriendengroep van het slachtoffer.

De verdachte, Samir El Y. uit Hoofddorp, wilde met het doorgeladen pistool schrik aanjagen, vertelde hij bij aanvang van het hoger beroep vandaag. "Ik wilde indruk op ze maken, ze vernederen. Ik wist niet goed wat ik moest doen. Ik deed het meer uit bangheid, was nerveus en zat vol adrenaline. Het is een domme keuze geweest."

Bas van Wijk raakte op 8 augustus 2020 op een steiger aan de Nieuwe Meer betrokken bij een ruzie tussen zijn vriendengroep en die van Samir el Y.. Laatstgenoemde probeerde een imitatie-Rolex van een vriend van Van Wijk te stelen, maar Van Wijk wilde dat voorkomen. El Y. schoot vervolgens twee keer op Van Wijk, die vrijwel direct overleed. El Y. vluchtte aanvankelijk met het horloge. Een paar uur later werd hij opgepakt.

De moord op een zonovergoten zomerdag leidde direct tot geschokte reacties, bijvoorbeeld van de Amsterdamse burgemeester Halsema. "Alles wijst erop dat hij een onschuldig slachtoffer is, die de hoogste prijs heeft betaald voor zijn moed. Het is onverdraaglijk en intens verdrietig voor zijn familie en vrienden dat Bas zo gewelddadig uit hun midden is weggerukt", stelde ze bij AT5.

Idiote actie

"Een bizarre situatie", noemde de voorzitter van het gerechtshof het. "Dat u daar met een klein vuurwapen staat en iemands horloge probeert af te nemen. Wat een idiote actie om dat op klaarlichte dag in je zwembroek te proberen."

Familie en vrienden van Bas van Wijk kampen nog elke dag met de gevolgen van de schietpartij, vertelden ze tijdens hun spreekrecht. Een van de vrienden werd bijna door zijn knie geschoten door de verdachte. Hij noemde het moment dat El Y. met een pistool op de groep afliep 'de hel op aarde':

"Je zei: 'stoere jongens, jullie zijn toch zo stoer? Zal ik je door je kankerknie schieten?' Ik was doodsbang", aldus de man. De vrienden van Van Wijk zeiden zich sinds de schietpartij niet meer veilig te voelen en last te hebben van herbelevingen en stress. "Ik begin elke dag meer te beseffen welke schade hij heeft aangericht", zei een van hen.

Elke nacht nachtmerries

De zus van Van Wijk sprak namens de familie. Ze heeft last van extreme vermoeidheid en een slecht concentratievermogen. "Ik probeer de emoties te onderdrukken, maar vrees voor een vulkaanuitbarsting", zei ze. Haar vader heeft dagelijks verdriet en krijgt weinig nachtrust. "Het gemis van zijn zoon is immens", zei ze. "Mijn broer heeft elke nacht weer nachtmerries. Elke dag wordt hij gekweld door deze gruweldaad. Het is onbegrijpelijk wat jij ons hebt aangedaan, Samir."

El Y. werd in mei 2021 door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van negen jaar en tbs met dwangverpleging. Het OM had met achttien jaar cel en tbs een beduidend hogere straf geëist, maar had een vormfout gemaakt. Gevolg was dat El Y. alleen voor doodslag werd veroordeeld. Het OM liet meteen na de uitspraak al weten in hoger beroep te gaan. Het gerechtshof heeft voor behandeling van de zaak vandaag en morgen uitgetrokken. Vanmiddag wordt de strafeis verwacht.