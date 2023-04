Voortaan 1500 euro of meer voor groep kinderen in aardbevingsgebied Groningen

Kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied in Groningen krijgen voortaan evenveel compensatie voor immateriële schade als hun ouders. Onder die schade valt leed en verdriet, zoals stress door de aardbevingen. Minderjarigen kwamen daar tot nu niet voor in aanmerking.

De regeling wordt verruimd door het Instituut Mijnbouwschade Groningen, dat de schadeafhandeling regelt. Het instituut kondigde eind vorige maand al aan om de aardbevingsschade in de provincie ruimhartiger te vergoeden. Dat gebeurde na de stevige conclusies van de parlementaire enquêtecommissie over de gaswinning en de schadeafhandeling.

Zo'n 6500 kinderen en jongeren hebben recht op zo'n schadeloosstelling, denkt het instituut. Het gaat om minderjarigen van wie de ouders ook een aanvraag hebben gedaan. Afhankelijk van de omvang van het leed krijgen de kinderen 1500, 3000 of 5000 euro.

Bedoeld als erkenning

"Ouders zijn soms heel erg bezig met de zorgen rond de veiligheid en schade van het huis", zegt bestuurslid Els van Schie van het instituut. "Daar willen ze de kinderen niet mee belasten, maar die kunnen daar wel van alles van meekrijgen. Het geld is bedoeld als erkenning, het kan het leed niet verzachten."

Ze zegt dat de vergoeding voor kinderen en jongeren een uitwerking is van de maatregel voor volwassenen. "Het stond ook al klaar, het is niet zo dat de parlementaire enquête dat geagendeerd heeft. We waren daar al langer mee bezig."

Kinderombudsvrouw Kalverboer zei in oktober tegen de parlementaire enquêtecommissie dat de gevolgen van de aardbevingen voor kinderen veel te weinig aandacht hebben. Leden van de commissie gingen zelf ook in gesprek met scholieren en studenten over de nasleep van de aardbevingen.

Ellemijn (15) groeide op in het aardbevingsgebied. Ze vertelde erover in deze video van het NOS Jeugdjournaal: