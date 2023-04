CDA-Tweede Kamerlid Agnes Mulder vertrekt

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Mulder voegt eraan toe dat voldoende werkgelegenheid in de regio een rode draad is geweest tijdens haar Kamerlidmaatschap. De 49-jarige Mulder is ruim tien jaar lid van de Tweede Kamer en heeft onder meer het woord gevoerd over energie, de gaswinning in Groningen en het buitenlands beleid.

Eerder was ze voor het CDA lid van Provinciale Staten in Drenthe en fractievoorzitter in Assen. Ook werkte ze voor de Kamer van Koophandel in Emmen. Op Twitter benadrukt Mulder dat ze dus teruggaat naar haar regio. "Want daar kom ik weg."

Het is nog niet zeker wie haar opvolgt in de Tweede Kamer. Een van de mogelijkheden is Bart van den Brink, spindoctor van het CDA.