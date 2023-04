Utrecht heeft geen geld om alle studenten te compenseren voor energierekening

Alleen de 600 studenten in Utrecht die bezwaar hebben gemaakt tegen het uitblijven van compensatie voor de hoge energierekening, komen in aanmerking voor een toeslag van 1800 euro. De rechter bepaalde eerder deze week dat 15.000 studenten uit de stad recht hebben op de toeslag, maar de gemeente heeft dat geld niet en stelt het Rijk verantwoordelijk.

"Onze pijnlijke conclusie is dat door falend rijksbeleid een groep is klemgezet, en dat wij niet de middelen of juridische mogelijkheden hebben om studenten goed te helpen. Dat voelt heel wrang", laat wethouder Linda Voortman bij RTV Utrecht weten.

Het landelijke beleid is dat studenten geen energietoeslag krijgen, maar de Utrechtse rechter heeft dus twee dagen geleden besloten dat dit discriminatie is en dat studenten de toeslag moeten ontvangen. Eerder is in Arnhem en Amsterdam eenzelfde oordeel gegeven.

Als de gemeente de energietoeslag aan de 15.000 studenten zou toekennen, kost het 27 miljoen euro. "Een astronomisch bedrag waar geen enkele dekking voor is", aldus de gemeente.

Indringende gesprekken

Vandaar dat is besloten dat alleen studenten die bezwaar hebben gemaakt in aanmerking komen voor de toeslag. Utrecht laat weten vaak tevergeefs aan de bel te hebben getrokken bij de landelijke politiek. "Ondanks vele verzoeken en indringende gesprekken is het ministerie niet met een oplossing gekomen."

De hoop is dat het wetsvoorstel waarin de energietoeslag voor 2023 staat, anders is geregeld. Minister Schouten (Armoedebeleid) buigt zich daar nu over en heeft maandag laten weten dat de rechtelijke uitspraken worden meegenomen.

Toch gaat dit nieuwe wetsvoorstel de problemen rond de toeslag van 2022 niet oplossen, zegt de gemeente Utrecht.