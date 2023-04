Purmerend betreurt dood stationskat Brammetje

Purmerend betreurt de dood van stationskat Brammetje. Jarenlang was de rode kater een graag geziene gast op station Purmerend Weidevenne, maar gisteren werd hij aangereden door een auto.

"Het is een schok, ik dacht: het is niet waar. Hij was zo aaibaar", zegt een treinreizigster bij NH Nieuws. "Ik heb hem ook zeker een keer een aai over zijn bol gegeven", zegt een andere reiziger. "Hij heeft heel veel avonturen gehad. Het was een geliefde kat en we gaan hem missen."

Op Facebook stromen de reacties binnen. "Rust zacht lieverd", schrijft de een. "Veel sterkte voor iedereen die hem gekend heeft", stelt een ander.

Purmerend Weidevenne is een stationnetje zoals er zoveel zijn in Nederland. Een perron hoog op de spoordijk, midden in een woonwijk. Aan beide kanten een glazen wand die bescherming moet bieden tegen wind en regen. Af en toe stopt er een trein. Zeven jaar geleden werd Brammetje er voor het eerst opgemerkt. Toen al op zijn favoriete plek, onder het metalen bankje op het perron.

Onverstoorbaar op z'n plek

In 2017 kwam de kat in het nieuws omdat hij werd vermist. Zijn baasje, de Purmerendse Anneke Rost, zette meteen een zoekactie op touw, met resultaat. Vijf dagen later nam Brammetje onverstoorbaar zijn plek weer in. "Iemand heeft hem voor zijn eigen kat aangezien", verklaarde Rost zijn kortdurende afwezigheid.

Begin deze maand was Brammetje weer even zoek, maar ook deze keer dook hij gezond en wel weer op. Maar gisteren ging het dus mis. "Brammetje is vanavond aangereden en overleden in de buurt van het treinstation", aldus Rost op Facebook.