Geen gehoor bij spoedlijn huisarts, inspectie tikt praktijk op de vingers

Bij een huisartsenpraktijk in Pijnacker (Zuid-Holland) wordt overdag te vaak de telefoon niet opgenomen, blijkt uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Ook bij spoedgevallen kregen patiënten niet altijd iemand aan de lijn. De inspectie spreekt van "ernstige tekortkomingen die leiden tot een groot risico voor de patiëntveiligheid".

Centric Health Zuid-Holland, het bedrijf achter de praktijk, moet nu op korte termijn de bereikbaarheid tussen 08.00 en 18.00 uur verbeteren. Gebeurt dat niet, dan worden nieuwe stappen gezet.

Volgens de inspectie was het "op meerdere momenten tijdens de praktijkuren niet mogelijk om telefonisch contact op te nemen met de praktijk". Dat was ook zo bij spoedgevallen, waarbij een patiënt op korte termijn moet kunnen langskomen of de huisarts binnen een kwartier bij de patiënt moet kunnen zijn.

De praktijk had de vervanging van huisartsen voor spoedgevallen tijdens praktijkuren ook niet op orde. Bij de spoedzorg tijdens de avond- en weekenddiensten was dat wel goed geregeld.

Commerciële ketens

De huisartsenpraktijk erkent op de website in een bericht van eind maart dat het niet altijd goed gaat met het leveren van zorg. "De afgelopen maanden hebben wij de zorg, zoals u die verdient en wij die voorstaan, niet kunnen leveren. Er zijn zelfs sluitingsmomenten geweest. Dat is niet alleen betreurenswaardig, het hoort niet en het mag ook niet."

Het bericht rept ook over het landelijk tekort aan huisartsen. De komende zes jaar gaat 30 procent van de huisartsen met pensioen, meldde Nieuwsuur begin deze maand. 60 procent van de huisartsenpraktijken heeft een patiëntenstop, bleek uit onderzoek door ABN Amro.

Centric Health en andere commerciële ketens zijn de afgelopen jaren in opmars. Vaak worden zij gesteund door investeerders. In januari besloten de inspectie en de Nederlandse Zorgautoriteit na een grote hoeveelheid meldingen een onderzoek in te stellen naar de bedrijven. De verwachting is dat dit onderzoek voor de zomervakantie is afgerond.