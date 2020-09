Zesde NBA-finale Heat in veertien jaar: 'We zijn nog niet tevreden'

De basketballers van Miami Heat hebben voor de zesde keer in veertien jaar de finale van de NBA bereikt. Dat deden ze door het zesde duel met Boston Celtics met 125-113 te winnen en daarmee die ontmoeting met 4-2 te beslissen.

Heat is de NBA-kampioen van 2006, 2012 en 2013 en zal om de titel strijden met Los Angeles Lakers, dat met superster LeBron James voor het eerst sinds 2010 weer in de finale staat.

James oude bekende voor Miami

"We hebben een gezonde dosis respect voor onze volgende tegenstander", zei Heat-coach Erik Spoelstra, die bij de titels van 2012 en 2013 al coach was in Miami toen James daar nog speler was. "We weten wie we tegenkomen."